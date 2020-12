Emma Marrone, quell’odore che non riesce a dimenticare: ecco cos’è

Nel suo ultimo post su Instagram Emma Marrone descrive qualcosa di etereo e impalpabile, ma al tempo stesso intenso e vivissimo. E i followers la seguono ammaliati…

Quando canta Emma Marrone fa vibrare il cuore, ma anche quando scrive non è da meno. Nel suo ultimo post su Instagram l’artista descrive come un odore può catturare un’emozione, incantando tutti i suoi fan e followers con le sue parole di pura poesia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il profumo di Emma Marrone

“Niente è più memorabile di un odore, capace di resistere all’usura del tempo – scrive Emma Marrone sulla sua pagina ufficiale Instagram -. Ecco perché i ricordi scaturiti da un profumo sono così vividi e immediati. Grazie alla nostra memoria olfattiva, possiamo rievocare con estrema nitidezza un’esperienza. Ricordati da non dimenticare. Sono ciò che vivo”. Firmato: “#iamwhatilive #armanimyway #armanibeauty @armanibeauty #adv

Ph @fredjonny”. La “marchetta” del brand c’è, inutile negarlo, ma ciò nulla toglie all’efficacia della descrizione di un’esperienza – quella dell’odore, appunto – che fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi, ma a cui non capita quasi mai di pensare con tanta profondità.

Leggi anche –> Emma Marrone, grave lutto per la cantante: l’addio a Gaetano

Leggi anche –> Emma Marrone senza trucco su Instagram: quasi irriconoscibile

A quanto pare il pubblico virtuale della cantante ha molto apprezzato l’ultimo (in ordine di tempo) pensiero in libertà di Emma sui social. Il tono dei commenti va dall’entusiasta all’ammaliato, passando per il piacevolmente sorpreso. Complice anche una foto che ritrae la Nostra, più bella che mai, in una dimensione che sembra trascendere il tempo e lo spazio. E chissà che questa sua poetica riflessione non le dia spunto per imbastirci su un’altra bellissima canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

EDS