Elisa Isoardi, l’addio a Raimondo Todaro: lui paparazzato con un’altra

Elisa Isoardi sembra che abbia detto definitivamente addio a Raimondo Todaro, dopo che lui è stato paparazzato a Roma con un’altra.

Il maestro di danza di “Ballando con le stelle“, Raimondo Todaro, è stato paparazzato dal settimanale Chi per le strade di Roma insieme ad un volto noto della televisione italiana che sembra mettere la parola fine con il suo rapporto con Elisa Isoardi.

Raimondo Todaro è stato pizzicato per le strade della Capitale con la 25enne Sara Arfaoni, un volto conosciuto del piccolo schermo per il suo ruolo di professoressa nel game show di Rai1, “L’Eredità“. Le foto sono molto chiare, i due sono stati immortalati mano nella mano e in uno scatto si baciano. C’è poco spazio per l’immaginazione anche se la coppia è stata ripresa da dietro, quindi non è chiaro se il bacio sia sulle labbra o sulla guancia: il loro feeling però è indiscusso. Tutti i fans di “Ballando con le stelle” che avrebbero voluto vedere insieme il maestro di danza con la conduttrice Elisa Isoardi, però, resteranno delusi.

Elisa Isoardi, il cuore di Raimondo Todaro è impegnato

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati tra le coppie più amate dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci e moltissimi speravano che dal loro legame di amicizia, stima e affetto, sarebbe potuto nascere del tenero. Ciò nonostante i due avevano sempre smentito di avere una relazione segreta.

Il cuore di Elisa Isoardi sembra esser libero, infatti la conduttrice ha dichiaro in più occasioni nelle scorse settimane di essere single e di aver trovato il suo equilibrio stando da sola, pur non negando che se dovesse arrivare una persona speciale ne sarebbe felice. Con Raimondo Todaro, comunque, sembra essere rimasto soltanto un rapporto di amicizia e di affetto reciproco, ma nulla di più.