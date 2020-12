Elettra Lamborghini si scopre su instagram e i fan sono preoccupati: la twerking queen è in dolce attesa?

Elettra Lamborghini non ha mai avuto paura a mostrare con orgoglio il suo corpo sui social network, in particolare il suo seguitissimo profilo instagram ed ha sempre veicolato messaggi di body positivity e libertà. Il suo twerk sfrenato per qualcuno può essere eccessivo e scabroso, ma è simbolo di una forte riappropiazione di libertà per il corpo femminile tanto represso, anche nel 2020. Ieri la Lamborghini ha pubblicato una foto su instagram in cui si mostra super sexy con una vestaglia aperta e moltissimi sono stati i commenti di fan insospettiti che pensano ad un prossimo annuncio di gravidanza da parte della cantante.

Elettra Lamborghini: “E’ curiosa ma non esce”

Con la semplicità e la spontaneità che l’ha sempre contraddistinta, Elettra ha così commentato con ironia, il seno che sembra voler uscire dalla lunga vestaglia leopardata: “E’ curiosa, ma non esce tranquilly…“.

Leggi anche–> Elettra Lamborghini, grave lutto a pochi giorni dal matrimonio: “Mi sento vuota”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

I commenti si sprecano: chi molto simpaticamente scrive “che peccato“, in risposta all’ironica descrizione del post della Lamborghini, chi sospetta che possa essere incinta e il “coming soon” che si legge tra gli hashtag, un possibile annuncio di gravidanza. Molti sono invece i fan preoccupati che chiedono se Elettra si sia sottoposta o meno ad un intervento di riduzione del seno. Ai questi, lei risponde prontamente: “magari!“.

Leggi anche–> Elettra Lamborghini, chi è il fratello Ferruccio: tutto sul pilota di motociclismo

La twerking queen è in dolce attesa? Sono in molti a pensarlo, dopo il matrimonio da sogno con il dj e producer Afrojack, chissà che prima o poi non arrivi anche l’annuncio di una gravidanza…