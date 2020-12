Detto Fatto, la bufera continua: Bianca Guaccero riparte in lacrime

Detto Fatto è ripartito e la sua conduttrice Bianca Guaccero è apparsa estremamente commossa ed emozionata.

Bianca Guaccero è finalmente tornata alla conduzione di “Detto Fatto” dopo 14 giorni nei quali i telespettatori hanno dovuto fare a meno del programma di Rai2. La conduttrice è apparsa molto emozionata e commossa ed ha fatto un discorso significativo di apertura.

La conduttrice ha voluto pronunciare un discorso a nome suo, ma anche dell’intera squadra che lavora con lei nel programma “Detto Fatto” da ben tre anni. “Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità“, ha esordito la Guaccero. “Un’opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. Da oggi lo faremo ancora di più e ci scusiamo per quello che è accaduto“.

Bianca Guaccero torna commossa nello studio di Detto Fatto

Bianca Guaccero era evidentemente molto emozionata di tornare a condurre il suo programma “Detto Fatto“, soprattutto dopo gli attacchi delle ultime settimane. Nelle sue parole la conduttrice non è voluta passare come una vittima, ma ha ammesso le sue colpe ed ha cercato di ripartire al meglio, seppur pronunciando le parole con voce tremante.

Dopo il discorso d’apertura, la Guaccero ha fatto ripartire il programma come al solito, dando lo spazio alla sigla e accogliendo la prima ospite, Carla Gozzi, commentando con lei alcuni look. La direzione della Rai, nonostante le richieste di chiusura del programma, ha optato per una sospensione che è durata due settimane. Per calmare le polemiche, però, “Detto Fatto” ha cambiato la linea autorale e dirigenziale, sostituendo in corso d’opera il capo progetto e ottenendo una nuova dirigente per il programma, Gabriella Oberti.