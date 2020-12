Cristiano Malgioglio, situazione critica al GF VIP: lui confessa

By

Cristiano Malgioglio, le confessioni al Grande Fratello VIP: gli inquilini hanno deciso di metterlo in difficoltà.

Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello solo da pochi giorni, ma ha già intervistato dettagliatamente tutti i concorrenti sperando di scoprire qualche segreto o retroscena interessante. In queste ultime ore, però, è stato lui ad essere messo sotto assedio dagli altri inquilini della Casa, che non hanno evitato di metterlo in difficoltà con le loro domande curiose.

Cristiano Malgioglio in difficoltà nella casa del Grande Fratello confessa tutto

Giacomo Urtis è stato quello più pungente, e chiacchierando con Cristiano Malgioglio ha fatto un’insinuazione importante sulla sua musica. Il chirurgo estetico più amato dai VIP italiani ha indirettamente accusato il cantautore di aver copiato la linea melodica di uno dei suoi ultimi successi: “Girano voci sul fatto che la linea melodica di una delle tue canzoni era copiata da una canzone brasiliana. È vero?”, ha chiesto. E a questo punto c’è stata la confessione di Cristiano, che con molta tranquillità ha risposto: “La canzone è di una grande star brasiliana, ho fatto la mia versione…”. Pare dunque che il tentativo di metterlo in difficoltà davanti alle telecamere di tutta Italia sia andato a vuoto. Il nome della canzone, in ogni caso, non è stato pronunciato.

Dopo Urtis ha preso parola Tommaso Zorzi, che ha chiesto a Cristiano Malgioglio se avesse mai sofferto per amore. Il cantautore ha risposto sì, aggiungendo un consiglio: reagire sempre immediatamente, evitando di soffrire più del dovuto: “In amore ho sofferto molto e le ho sanate provando a non pensarci più, ho bisogno di persone che mi trascinino…” ha proseguito Malgioglio, confessando di essere stato innamorato sul serio almeno quattro o cinque volte nella sua vita.

Andrea Zelletta ha proseguito l’intervista chiedendo a Cristiano come mai avesse accettato di partecipare nuovamente al Grande Fratello, ricordando l’enorme successo ottenuto anni fa. L’artista ha risposto: “La vita è una sola, è bello mettersi in gioco…”.