Coronavirus 9 dicembre: calo di casi e vittime, crollano i positivi

Allerta Coronavirus in Italia oggi 9 dicembre: calo di casi e vittime, crollano i positivi, la situazione nel nostro Paese.

Sono 12.756 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, anche se pesa nuovamente la riduzione del numero di tamponi in questi giorni. Sono invece 499 i deceduti, anche questo dato in calo rispetto a ieri. 39.266 i guariti e dimessi e sicuramente questo è il dato da mettere maggiormente in evidenza.

Infatti gli attualmente positivi diminuiscono di oltre 27mila persone. Ieri sono stati 14.842 i positivi, 634 le vittime e 25.497 le persone guarite o dimesse con un ulteriore calo, sebbene non così netto. In questi giorni, è il Veneto ad avere la crescita più preoccupante, mentre la curva della Lombardia si è stabilizzata al ribasso.

Dati Coronavirus Italia oggi 9 dicembre: la situazione

Nella regione del Nord Est ci sono 2.427 casi in 24 ore con 29 morti. I casi da inizio pandemia sono così 173.371, mentre a fronte di una riduzione generalizzata delle terapie intensive, qui abbiamo un ricovero in più. Gli attuali positivi sono oltre 80mila, la stragrande maggioranza in isolamento domiciliare. Preoccupa anche il dato del Lazio, con 1.297 nuovi casi e 33 morti su quasi 14mila tamponi. I casi comunque diminuiscono leggermente, sebbene pesi il decremento dei tamponi.

Oltre mille nuovi casi in Emilia-Romagna su 10mila tamponi eseguiti: anche qui siamo intorno a un positivo riscontrato ogni 10 tamponi effettuati. Oltre i due terzi sono positivi asintomatici e l’età media è di 45 anni. Sebbene diminuiscano leggermente i ricoveri in terapia intensiva, crescono anche qui i ricoveri negli altri reparti per Coronavirus. Dati tutt’altro che buoni in Puglia: sono 917 i nuovi casi di positivi, praticamente un tampone effettuato ogni tre.