Cecilia Rodriguez, il regalo più bello per Natale è il suo – VIDEO

Da Cecilia Rodriguez arriva un post davvero speciale. Sul suo profilo Instagram la bellissima argentina incanta i suoi followers così.

Come tantissime celebrità, anche Cecilia Rodriguez utilizza il proprio profilo personale Instagram per reclamizzare dei prodotti. Questo le garantisce introiti importanti ed anche un ritorno di immagine. Lei è uno dei volti più ambiti allo scopo di potere pubblicizzare questo o quel tipo di prodotto. Solitamente cosmetici e capi di abbigliamento. In una clip adesso vediamo la 30enne sudamericana intenta a porre all’attenzione dei suoi tanti ammiratori quello che può essere un regalo molto ambito in vista delle imminenti festività di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

E come spesso accade, pure nel suo caso è possibile usufruire di uno speciale codice che garantisce uno sconto ai fans. Per il resto, la Chechu sta vivendo dei giorni bellissimi il più delle volte in Trentino, dove risiede la famiglia del suo Ignazio Moser. I due sono fidanzati da ormai tre anni e tutto va a meraviglia tra loro. Sempre sul suo profilo Instagram, la sorella di Belen Rodriguez ha condiviso parecchi scatti realizzati a Trento o sulle attigue alture delle Dolomiti. Ed in ogni immagine la cornice è da sogno.

Cecilia Rodriguez, lei è bella oltre ogni immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Gli ammiratori sia di Cecilia che di ‘Nacho’ sono molto contenti per i due giovani. Insieme formano una coppia molto bella e davvero molto bene assortita. Nel corso della scorsa estate pare ci sia stata un pò di maretta tra loro.

Ma poi la bufera è passata, dopo che lui e lei avevano trascorso le vacanze in località diverse. Anche gli scatti social insieme risultavano drasticamente diminuiti. Poi per fortuna la crisi è rientrata e nel loro caso è servita a riavvicinarli.