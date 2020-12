Carolyn Smith, il marito confessa: “Purtroppo sono ancora innamorato”

Ernestino Michielotto confessa la verità sulla relazione con Carolyn Smith: “Purtroppo sono ancora innamorato”.

Carolyn Smith sarà oggi ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. La coreografa ha vissuto un terribile lutto proprio nelle ultime ore, ma per fortuna al suo fianco resta il marito Ernestino Michielotto (detto Tino) con il quale è sposata dal 1997. Dopo un matrimonio fallito, avvenuto quando lei era giovanissima, Carolyn decide di non tornare dalla sua famiglia a Londra e nel 1991 incontra Tino a Padova: con lui, come lei coreografo, ballerino e giudice di gare internazionali, fu amore a prima vista.

Carolyn e Tino, la loro storia d’amore resiste a tutto

Carolyn e Tino condividono, tra le altre cose, la passione per la danza. Spesso hanno gareggiato in coppia, e insieme hanno aperto anche diverse scuole di ballo. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente la ballerina ha raccontato: “Tino e io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”.

Carolyn ed Ernestino stanno insieme da 29 anni. Secondo lei il segreto della loro unione, così forte e solida nonostante il tempo, è il dialogo: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate, però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa… Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”, ha detto Carolyn ai giornalisti del settimanale Intimità.

Ernestino Michielotto è stato a fianco di sua moglie anche durante la lotta contro il tumore: “Per fortuna o purtroppo sono ancora innamorato”, ha raccontato lui in un’intervista. I due non hanno potuto avere figli a causa dei problemi di salute di Carolyn, ma la coreografa sembra essere molto legata alla nipotina Ester, figlia del fratello di Tino.