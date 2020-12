Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 9 Dicembre

Una nuova puntata di Beautiful è alle porte. Che cosa avrà in serbo oggi per noi una delle soap più seguite d’Italia?

Un nuovo episodio di Beautiful è pronto a tenere tutti i telespettatori incollati allo schermo della televisione. Che cosa succederà durante la puntata di oggi? La trama di una delle soap più seguite e amate in Italia sta proseguendo, lasciando i fan sempre a bocca aperta. Cosa avranno in serbo per noi oggi i personaggi? Ecco a voi qualche succosa anticipazione sul prossimo episodio, in onda mercoledì 9 Dicembre 2020.

Alcuni dei protagonisti assoluti della puntata saranno senza dubbio Brooke e Thomas. Tra i due non scorre buon sangue oramai da tempo, ma le cose sono decisamente degenerate nelle ultime puntate, a tal punto che la Logan, nel bel mezzo di una furiosa lite, ha schiaffeggiato il Forrester. L’uomo ha così deciso di mettere in atto la sua vendetta, facendo scoprire alla biondissima matrigna tutto quello che è accaduto qualche giorno prima al Bikini Bar tra Ridge e Shauna. Coinvolgerà Danny, il barista, nel suo piano, il quale racconterà a Brooke come sono andate davvero le cose quella notte.

Brooke rimarrà completamente schifata e scioccata di fronte alle parole del barista Danny. Il suo compagno Ridge ha infatti tradito la sua fiducia, trascorrendo una notte intera con la sua peggior nemica, Shauna. La Logan deciderà allora di abbandonare il Bikini Bar e di tornare a casa per confrontarsi con il Forrester. Come andrà a finire?

Beautiful, anticipazioni di oggi: è arrivata la fine per Brooke e Ridge?

Una volta al corrente di tutta la verità, Brooke si precipiterà come un fulmine a casa per confrontarsi con Ridge, il quale, ignaro di tutto, la starà aspettando. Secondo le anticipazioni, la loro discussione sarà decisamente drastica, e non si concluderà nel migliore dei modi. Che sia arrivata davvero la fine per la Logan e il Forrester? Sono tutti curiosi di scoprirlo nella prossima puntata.