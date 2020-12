Anna Valle esce allo scoperto: le sue vere condizioni di salute

L’attrice Anna Valle, protagonista nella fiction Vite in fuga, ha scelto di parlare apertamente delle sue condizioni di salute.

Anna Valle è un’attrice molto riservata, che non ha alcun profilo social ed ha annunciato infatti che i profili con il suo nome sono, per l’appunto, fake. L’attrice protagonista dell’ultima fiction Rai, “Vite in fuga“, ha registrato un video messaggio per i suoi fans, facendo sapere le sue condizioni di salute.

Da qualche tempo girano delle voci sul conto dell’attrice Anna Valle che la vedono malata di una patologia cronica. L’ex Miss Italia ha registrato un video messaggio per i suoi fans, rivelando loro quali sono le sue reali condizioni di salute. “Godo di ottima salute che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente“, ha specificato. Da mesi infatti gira sul web una notizia riguardante una sua malattia cronica che non avrebbe cura e, proprio per questo motivo, l’attrice romana ha voluto togliere ogni dubbio e chiarire le sue condizioni.

LEGGI ANCHE -> Anna Valle e la malattia: “Mi fa impazzire e non c’è soluzione”

LEGGI ANCHE -> Anna Valle confessa: “Non porto sempre la fede, ecco qual è il motivo”

Anna Valle, nessun profilo social per l’attrice romana

Anna Valle è andata contro chi ha messo in circolo la fake news sulla sua salute, facendo preoccupare i suoi fans. Inoltre, l’attrice ha rivelato che le è stato riportato che circolano diversi profili social con il suo nome, ma lei non ne ha creato nessuno. L’attrice ha pertanto ribadito che tutti gli account creati con le sue foto e a suo nome sono assolutamente falsi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’attrice di “Vite in fuga” non ha lasciato scampo a dubbi, lei non ha autorizzato né in modo ufficiale né in modo ufficioso alcun profilo social. Anna Valle è da sempre poco avvezza alla vita mondana e, proprio per questo, non ha mai aperto un profilo su alcun social network, preferendo tenere privata la sua vita fuori dal set.