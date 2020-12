Andrea Damante volta pagina dopo Giulia, primo video con la fidanzata

Andrea Damante sembra aver voltato pagina dopo la fine della storia con Giulia De Lellis e condivide il primo video con la nuova fidanzata.

Andrea Damante sembra aver finalmente voltato pagina dopo la dolorosa rottura con la fidanzata storica, Giulia De Lellis. Dopo molti rumors sul suo conto, il dj ha condiviso un video insieme alla sua nuova fidanzata, decidendo di mostrarsi per la prima volta con lei sui social.

Da molto tempo si vocifera che Andrea Damante stia frequentando la giovane attrice e modella Elisa Visari e, finalmente, i due si sono mostrati insieme sui social, in un video della loro vacanza a Dubai. E’ proprio sui social che il dj ha dato la conferma della sua nuova relazione, che sembra stia vivendo con molta serenità. Dopo le polemiche relative al nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, il suo grande amico Carlo Beretta, Damante sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Elisa. Sempre su Instagram, il giovane ha postato una foto che lo ritrae di spalle, con una maglietta con su scritto “Love is in the air“, richiamando la canzone del 1978 di John Paul Young. Un chiaro messaggio per i suoi followers?

Andrea Damante in vacanza con Elisa Visari: con loro c’è anche Giulia De Lellis

Andrea Damante è felice con la sua nuova fiamma Elisa Visari e i due si stanno godendo una vacanza a Dubai, ma anche Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono nella città degli Emirati Arabi. La strana coincidenza ha fatto chiacchierare il mondo del gossip, poi è stata rivelato il vero motivo del viaggio per le due coppie.

Quando erano ancora insieme Andrea Damante e Giulia De Lellis avevano programmato il viaggio a Dubai durante il lockdown, ma non sono mai riusciti a partire in quanto la loro relazione è arrivata prima al capolinea. Sembra però che, piuttosto che disdire il viaggio, sia venuta ad entrambi l’idea di partire per la vacanza con i loro nuovi compagni.