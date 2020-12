Alessia Marcuzzi in posizione super hot: “Ho perso le chiavi…”

By

Alessia Marcuzzi è sempre più esplosiva su Instagram, dove ha dato un’ennesima prova della sua bellezza e sensualità.

Alessia Marcuzzi torna ad allietare le folle adoranti di fan e follower sulla sua pagina Instagram. L’attrice, presentatrice e imprenditrice si mostra più grintosa e sexy che mai nell’ultimo scatto pubblicato sul social network, in sella a una supercar rossa come il suo attillatissimo (semi)vestito. Vedere per credere.

Alessia Marcuzzi incanta ancora Instagram

Nelle ultime ore sono apparsi sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi alcuni scatti realizzati durante uno shooting in cui la Nostra si mostra come una vera e propria bomba sexy. Non a caso le sensualissime foto hanno scatenato la reazione di molti ormoni maschili, a partire da quelli di Rudy Zerbi, che non ha trattenuto la sua “ammirazione” dinanzi a tanto Ben di Dio.

Alessia Marcuzzi posa appoggiata sui sedili in pelle di una splendida Mustang rosso fiammante, sfoggiando un maglioncino e coulotte en pendant con il colore del bolide. “Ho perso di nuovo le chiavi…”, spiega in tono scherzoso, ma la reazione dei fan non si è fatta attendere.

Come accennato, tra i numerosi commenti al post vale la pena di segnalarne uno in particolare. “Ti apro io!”, ha scritto senza mezzi termini Rudy Zerbi, mentre lei si è affrettata a replicare: “Gretino!”. Un botta e risposta amichevole, ma che non è stato apprezzato da alcuni utenti (e forse neppure dalla Marcuzzi). “Volgare”, ha sbottato un internauta scagliandosi contro il prof. di Amici, e qualcun altro ha aggiunto: “il re del sessismo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

EDS