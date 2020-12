Alberto Genovese, anche la sua ex fidanzata indagata: “Era presente”

Sulla situazione che riguarda Alberto Genovese e la questione che lo vede in carcere per stupro, l’inchiesta si allarga anche alla sua ex.

Da un mese circa Alberto Genovese è sottoposto a detenzione in carcere per lo stupro di una giovane di 18 anni. Episodio che per gli inquirenti sarebbe avvenuto intorno alla metà di ottobre nel corso di una delle tante feste organizzate in casa sua, nell’attico di lusso a Milano con vista sul Duomo.

Si trattava di party a base di belle ragazze, spesso giovanissime, droga ed alcolici, con la musica ad alto volume a fare da assordante colonna sonora. Gli investigatori disporrebbero anche di prove concrete che dimostrerebbero la colpevolezza del 43enne imprenditore ed esperto delle startup informatiche. Senza contare la sua confessione su una dipendenza da sostante stupefacenti che durerebbe da anni. Si ritiene che ci sia un giro di amicizie che era ben consapevole di cosa accadeva in casa di Alberto Genovese.

Alberto Genovese, indagata la ex fidanzata

Così come dovevano esserlo le ragazze che erano solite frequentare il suo salotto e terrazza Sentimento, come era soprannominato lo spazio all’aperto del suo attico. Ora risulta indagata anche una sua ex fidanzata, che in base a delle testimonianze e ad altre prove raccolte, avrebbe presenziato in occasione di alcuni degli abusi commessi dall’uomo.

Tra l’altro, nel corso degli ultimi due anni, molti di questi episodi sarebbero stati immortalati in foto e video ritrovati in smartphone ed altri dispositivi di Genovese. Intanto è emersa anche la testimonianza di una giovane donna di 23 anni, che accusa Genovese di averla sottoposta ad abusi carnali nello scorso mese di luglio in una villa di Ibiza.