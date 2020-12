Alberto Angela, annullato Stanotte con Caravaggio: cosa è successo

La Rai ha deciso di annullare la messa in onda di Stanotte con Caravaggio, il nuovo programma condotto da Alberto Angela.

I trend social e i risultati degli ascolti televisivi giornalieri indicano che i programmi che vanno per la maggiore sono i reality, i talent e quelli dedicati a gossip e notizie frivole. Ciò nonostante c’è ancora qualche mosca bianca in grado di rivaleggiare con quella che comunemente viene definita “Tv Spazzatura“. Uno dei maggiori rappresentanti della programmazione dedicata alla cultura è sicuramente Alberto Angela, figlio del divulgatore scientifico più amato della storia della televisione, Piero Angela.

Dal padre ha preso la passione per l’arte, per la natura, per l’architettura e per la storia. Il suo programma di maggior successo è Ulisse, ma anche Meraviglie – La Penisola dei Tesori è stato un successo di pubblico e critica. Sia le curiosità sul mondo, che le nozioni storiche che hanno portato alla costruzione di una società, appassionano il pubblico italiano e permettono ad Alberto di continuare a sperimentare e proporre nuove idee.

Alberto Angela, annullato Stanotte con Caravaggio

L’ultimo progetto di Alberto Angela si chiama Stanotte con Caravaggio ed è un focus sul bravissimo e famosissimo pittore rinascimentale. Lo stile di pittura del maestro milanese ha fatto scuola, conferendo ai dipinti un realismo mai visto prima. Il divulgatore nel programma ne racconta la sua storia, spiegandone l’evoluzione artistica e l’importanza in tutto il panorama nostrano, e mostra chiaramente i dipinti ancora oggi conservati nei musei. L’appuntamento con lo speciale era per questa sera alle 21.45 però, per ragioni ancora non divulgate, è stato annullato.

I fan di Alberto Angela si potranno consolare con la replica di Stanotte a Pompei, speciale andato in onda nel 2018. Tuttavia la delusione per il mancato appuntamento con un nuovo speciale è tangibile. Tanto più che per il momento non è stata fissata una data per la messa in onda. Il programma, dunque. non è stato cancellato, ma verrà mostrato in prima visione in un’altra occasione.

