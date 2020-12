Alba Parietti, muore il suo più grande amore: la dedica strappalacrime

La celebre Alba Parietti ha poche ore fa commosso tutti con uno straziante post sui social. La donna ha ricordato il suo più grande amore.

La celebre Alba Parietti sta avendo a che fare con una battaglia davvero difficile da vincere, quella del lutto. Tramite un lunghissimo post su Instagram la donna ha ricordato il suo più grande amico e amore, dedicandogli una splendida poesia di Henry Scott Holland. Leggiamo insieme tutto ciò che ha scritto.

Leggi anche->Alba Parietti “innamorata” di una donna speciale: la foto su Instagram

La poesia dedicata all’amore scomparso si intitola La morte non è niente e comincia proprio con il medesimo verso. “La morta non è niente. Non conta. Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. Non è successo nulla”. Il dolore provato dalla Parietti trapela dalla poesia dedicata all’uomo, che fu niente meno che il Principe Giuseppe Lanza di Scalea. Quest’ultimo è stato fidanzato con Alba per ben otto anni, e a quanto pare la donna non ha mai dimenticato tutto l’amore provato per lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Leggi anche->Alba Parietti commenta l’amore di Zorzi per il figlio, interviene Luxuria

“Non ti voglio piangere perché troppe sono le cose di te bellissime che abbiamo condiviso e ogni ricordo di te scaccia la tristezza, asciuga le mie lacrime, e mi porta nelle orecchie il suono rasserenante della tua voce allegra e dolce.” scrive Alba su Instagram al termine della poesia di Holland. Giuseppe e la donna, nonostante la separazione, hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, e si sono voluti bene fino all’ultimo. “Sei stato l’amore più importante e poi l’amico migliore.” ha continuato la Parietti. “Averti avuto nella mia vita è stato un regalo immenso e ti porto nel cuore”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alba Parietti, la storia con il Principe Giuseppe Lanza di Scalea

Alba Parietti e il Principe Giuseppe Lanza di Scalea sono stati insieme per ben 8 anni, a cavallo tra gli Anni Novanta e i primi Duemila. L’uomo è deceduto qualche settimana fa all’età di 74 anni, a causa di un malore improvviso. Alba sta dunque affrontando ancora il lutto, e ha ricordato il Principe come il suo più grande amore ed il suo più grande amico. “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore del mondo”.