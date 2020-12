Tommaso Zorzi, l’incontro emozionante con Francesco Oppini

Un incontro davvero avvincente quello avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Un incontro emozionante avvenuto nelle scorse ore durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini ha voluto un momento davvero unico all’influencer Tommaso Zorzi, che si era confessato con Malgioglio rivelando di essersi innamorato. Così il giornalista sportivo ha rivelato: “Mi complimento con te per la promessa che hai mantenuto fino a sabato. Ti sei divertito anche più del solito, sei stato fortissimo. Prima di uscire ti ho confidato una cosa, ossia quella di non avere mai paura. Ti sono ancora più vicino come fanno i veri amici. L’amicizia è un vero sentimento e i sentimenti vanno rispettati. Puoi contare su di me, sono con te”.

Tommaso Zorzi, l’amicizia di Francesco Oppini

Lo stesso giornalista sportivo gli ha continuato a regalare belle parole emozionando Tommaso e anche i milioni di telespettatori che seguivano da casa: “Non pensare a cose strane, a come l’avrà preso chi. Non hai nulla di cui preoccuparti. Ci lega un sentimento vero. Le persone al nostro fianco capiscono quello che c’è”. Infine, ha concluso: “Aspetterò il giorno che tu uscirai per andare a cena assieme anche più persone, che ti vogliono conoscere. In tanti sono entusiasti di te. Sei una persona sensibile che ha segnato tanto il mio percorso qui dentro. Non voglio minimamente che ti faccia delle remore perché abbia capito qualcosa dopo. Non è nulla di strano. Io sono un tuo amico. Io ci sarò a prescindere”.