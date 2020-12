Test della vista: che numero vedi in questa immagine?

By

Questo semplice test visivo vi permette di capire se avere una vista perfetta o se cominciate ad avere qualche disturbo visivo.

Per la consueta rubrica test, oggi vi proponiamo qualcosa di diverso. Solitamente vi mostriamo infatti delle immagini che contengono e creano delle illusioni ottiche. In base a ciò che si scorge a prima vista, quindi, vi sottoponiamo un profilo che dovrebbe corrispondere alla vostra personalità o ad una vostra esigenza emotiva temporanea. Chiaramente si tratta di giochi, dunque il risultato ottenuto non può sostituire il parere o un percorso psicoterapico con un professionista.

Ma tornando al test-gioco di oggi, l’immagine che vedete sopra contiene un numero di 4 cifre. Per vederlo, essendo questo nascosto tra i pallini, dovrete esercitare uno sforzo di qualche secondo sull’immagine. Il gioco funziona in maniera piuttosto semplice: dopo esservi concentrati sull’immagine per qualche secondo, dovete rispondere alla domanda: quale numero vedi? In base al numero che visualizzate potreste avere un problema di vista, magari appena accentuato.

Test della vista: che numero vedi?

Questo semplice test può essere interessante sia per chi ritiene di non avere problemi di vista, sia per chi è a conoscenza di problematiche. Questi ultimi, infatti, sono coloro i quali possono appurare con maggiore precisione che il test funziona. Siete pronti? Osservate bene e rispondete, qui sotto vi illustreremo i risultati.

Che numero vedete?

Se il numero che avere visto è 3246 significa che soffrite di astigmatismo e miopia. Se invece avete visto il 3240, significa che siete affetti solamente di astigmatismo. Se il numero che avete visualizzato è il 1246, siete miopi. Infine se il numero che avete visto è il 1240, significa che non avete alcun problema di vista. Sia chiaro che il test non è approfondito e qualora abbiate un problema di vista, l’unico modo per porvi rimedio è svolgere una visita oculistica.