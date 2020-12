Storie Italiane non va in onda, la Rai sospende il programma: ecco perché

Novità importanti per quanto riguarda il programma Rai Storie Italiane che non andrà in onda: cos’è successo?

Ancora una novità importante per il programma Rai ‘Storie Italiane‘ che non sarà visibile nella giornata di oggi, 8 dicembre 2020. Un cambiamento per quanto riguarda la programmazione nel giorno dell’Immacolata. Andrà in onda così una puntata speciale di A sua immagine seguita dalla Santa messa, mentre fin dalle prime ore del mattino ci sarà il solito appuntamento Uno Mattina. Non ci saranno, inoltre, altri stravolgimenti per la programmazione di RaiUno.

Storie Italiane non va in onda, la programmazione Rai

Così, a partire dalle 11, andrà in onda Santa Messa dal Santuario del Divino Amore con la regia di Simone Chiappetta e il commento liturgico di Simona De Santis. A seguire, alle 11.50, ci sarà l’appuntamento con “A Sua immagine Speciale Immacolata – Puntata Speciale” con all’interno, la Santa Messa e Recita Angelus da Piazza San Pietro: condurrà Lorena Bianchetti. Un piccolo stravolgimento per il giorno dell’Immacolata per regalare un po’ di tranquillità ai telespettatori da casa in questo periodo durissimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Successivamente, nonostante un po’ di ritardo, andrà in onda “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici: appuntamento alle 12.20.