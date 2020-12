Salento: Morte in culla, un drammatico caso a Casarano

Il nuovo dramma che ha colpito oggi il Salento: morte in culla, un caso a Casarano, la corsa in ospedale e il decesso.

Si chiama morte in culla, il suo nome scientifico è SIDS (dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome) ed è la causa di morte più comune tra neonati e bambini di pochi. In sintesi, non esiste una causa vera e propria. In sostanza, la dinamica è sempre la stessa: un bimbo sta riposando, adagiato nel suo ovetto. Giungono i familiari per controllare se fosse tutto a posto.

Leggi anche –> Neonato abbandonato | adolescente lo lancia dalla finestra

Sono loro a rendersi conto del dramma che si è consumato di fatto davanti ai loro occhi. Il piccolo, per ragioni impossibili da accertare, è di fatto morto soffocato. L’ultimo drammatico caso riguarda un bambino di appena 5 mesi, deceduto nelle scorse ore nel Salento. Il dramma si è consumato all’alba di ieri a Casarano, comune della provincia di Lecce.

Leggi anche –> Neonato lasciato in strada | uomo lo trova in un sacchetto tra la spazzatura

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il dramma di Casarano: morte in culla, addio a neonato

Il piccolo è morto dunque senza che i genitori se ne accorgessero. Questi appena si sono resi conto che questi non respirava, hanno subito allertato il 118, in preda alla disperazione. Uomini e mezzi del Suem 118 si sono precipitati nella cittadina, dove il locale ospedale si trova nel centro abitato, non distante dal luogo della tragedia. A sirene spiegate, l’ambulanza ha tentato l’impossibile. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Ancora una volta, l’allarme è partito in ritardo e non poteva essere altrimenti: i genitori pensavano che il piccolo dormisse. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Casarano. Questi hanno stilato un’informativa per la Procura, ma pochi sono i dubbi riguardanti la fatalità. Il fascicolo di indagine è nelle mani del pubblico ministero Donatina Buffelli, che vuole vederci chiaro e ha ordinato l’autopsia.