Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: addio nozze per la coppia

Per una delle coppie più amate dai telespettatori di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sembra esserci aria di crisi.

I telespettatori di “Uomini e Donne” amano moltissimo la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi e stanno facendo preoccupare moltissimo i loro fans, in quanto sembra che stiano vivendo un periodo di crisi.

La coppia ha dato alla luce il figlio Domenico, detto Dodo, un anno fa ma sembra che tra loro le cose non vadano per il verso giusto. Rosa e Pietro non si fanno vedere insieme da molto tempo e, nonostante le domande insistenti dei fan, mantengono il silenzio. Inoltre, in una delle sue ultime storie di Instagram, Tartaglione ha condiviso uno scatto al Festival di Sanremo tagliando la sua compagna. Nell’immagine si vede Pietro, oggi un avvocato di successo, e il braccio di Rosa. Dal canto suo l’influencer ha recentemente condiviso un post riguardo l’importanza della sincerità e si è detta fiera di rappresentare dei valori positivi e di essere una mamma presente per il piccolo Dodo, con il quale condivide molti video e selfie.

Rosa e Pietro, saltano le nozze per la coppia di Uomini e Donne?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia da maggio 2017, quando la dama ha scelto il corteggiatore a “Uomini e Donne“. In soli tre anni i due sono andati a convivere, hanno dato alla luce un figlio e poi è arrivato il matrimonio. Questo, però, è stato rimandato a causa della pandemia, ma ora molti si chiedono se verrà addirittura celebrato.

Questo non è il primo momento di crisi per Rosa e Pietro, che hanno condiviso le loro difficoltà, dopo la nascita del figlio, a mantenere accesa la passione. Il momento, comune a tantissimi neo genitori, sembrava essere stato superato dalla coppia con semplicità. Ad oggi, però, non è chiaro il motivo dell’allontanamento tra i due.