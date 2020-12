Rita Dalla Chiesa, perché fini il matrimonio con Fabrizio Frizzi durato 10 anni

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati sposati per 10 anni, scopriamo perché il loro matrimonio si è concluso.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati d’Italia, lo si è visto con grande chiarezza nel giorno in cui è scomparso e gli italiani gli hanno tributato un’enorme dimostrazione d’affetto. Come i fan e non solo sapranno, il conduttore era sposato con la bellissima Carlotta Mantovan. Alcuni però non ricorderanno che quel matrimonio per il conduttore era il secondo e che prima di Carlotta c’è stata una donna importantissima per la sua vita.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Fabrizio Frizzi conobbe e s’innamorò perdutamente di Rita Dalla Chiesa, collega e figlia del Generale Dalla Chiesa. Tra i due fu colpo di fulmine e nel 1992 decisero di rendere quell’unione a norma di legge con il matrimonio. L’idillio tra i due, però, non è durato e dopo 10 anni di matrimonio è giunto il divorzio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Rita Dalla Chiesa, perché finì il matrimonio con Fabrizio Frizzi

La fine di quel rapporto risulta ancora più strana ascoltando le parole di Rita sul compianto ex marito. Giorni dopo la sua scomparsa, infatti, ha rivelato che Fabrizio è stato e rimarrà per sempre l’unico vero amore della sua vita. Ma allora cosa portò alla fine del loro rapporto? Secondo la cronaca gossippara dell’epoca, fu l’incontro con un’altra donna. Frizzi s’innamorò di Graziella De Bonis, corista, all’epoca, di Domenica In.

Leggi anche ->Antonella Elia | Rita Dalla Chiesa e la Brandi la attaccano | ‘Una iena’

Tra i due fu una relazione passionale (Graziella era 15 anni più giovane), ma si concluse abbastanza presto. Rita non smise di sperare che, terminata la relazione, Fabrizio potesse fare un passo indietro. Purtroppo, però, Fabrizio conobbe e s’innamorò di Carlotta Mantovani (all’epoca 25enne) e con lei creò una nuova famiglia. Nonostante gli screzi, negli ultimi anni Fabrizio e Rita avevano ricucito i rapporti ed erano tornati ad essere grandi amici. Tanto che Rita e Carlotta adesso hanno un buon rapporto e condividono la perdita dell’uomo della loro vita.