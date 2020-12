Playstation 5, Gran Turismo 7 non è in esclusiva per la console next gen?

I fan di Playstation 5 sono in trepidante attesa di Gran Turismo 7, il corsistico di Polyphony Digital non è un’esclusiva next gen?

Il 2020, forse anche a causa della pandemia e del tempo in più trascorso tra le mura casalinghe, ha mostrato un incremento d’interesse per le console di nuova generazione. Mai come quest’anno, infatti, la nuova generazione è stata attesa con desiderio ardente. Le aspettative dei fan, gonfiate dalla campagna marketing di Sony e Microsoft, sono cresciute a dismisura con il passare dei mesi, portando a due effetti negativi: l’hype incontrollato per l’acquisto delle suddette console e l’incremento della console war nelle community dedicate ai videogame.

Dopo mesi di spasmodica attesa, a novembre entrambe le contendenti sono uscite finalmente sul mercato. Per molti, però, ci sarà ancora da attendere, visto che né Playstation 5 né Xbox Series X sono disponibili sul mercato: le piattaforme a disposizione per il lancio sono finite poche ore dopo l’inizio dei preorder ed anche per il mese di dicembre sarà praticamente impossibile comprarne una.

Playstation 5: Gran Turismo esce in esclusiva?

Se c’è una cosa che ha caratterizzato la campagna marketing di Sony, a differenza della concorrenza, è stato il focus sulle esclusive in uscita nei prossimi mesi. Oltre a Demon’s Souls, e Spiderman Miles Morales, infatti, il colosso nipponico ha promesso che nel corso del 2021, i fan potranno mettere le mani su Ratchet and Clank, Horizon: Forbidden West, God of War 2 e Gran Turismo 7. Quest’ultimo è uno dei brand più amati della storia di Playstation, uno dei titoli che gli appassionati aspettano ad ogni nuova generazione.

Probabilmente per questo i fan in queste ore hanno cominciato a temere che il nuovo titolo di Polyphony Digital potesse essere cross gen. Il timore nasce dal fatto che Spiderman Miles Morales e lo stesso Horizon: Forbidden West prevedono una versione anche per Ps4 e sono di fatto delle esclusive cross-gen. Essendo Gran Turismo un progetto grande e dovendo uscire entro il 2021, potrebbe essere un titolo per entrambe le console, eventualità che minerebbe non poco la qualità della versione per Playstation 5.

In risposta alla crescente preoccupazione dei fan, Sony ha risposto in maniera indiretta con uno spot pubblicitario che mostra tutte le esclusive previste per i prossimi 12 mesi. Tra queste c’è ovviamente Gran Turismo 7 sotto il quale adesso si legge: “PS5 Launch, New Worlds to Explore“, al posto di un più generico “In sviluppo per Playstation”. Sebbene non sia arrivata una dichiarazione ufficiale, il cambio lascia supporre che lo sviluppo cross gen sia da considerare escluso. Nel video viene inoltre confermato un generico 2021 come finestra di lancio.