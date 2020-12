Papa Francesco, chi è Jorge Mario Bergoglio: dall’Argentina a San Pietro

By

Chi è Papa Francesco e qual è stata la sua storia. Scopriamo di più sull’uomo che tutti conosciamo come Santo Padre.

Non tutti sanno che Bergoglio è il primo Papa ad essere arrivato dalle Americhe. In Argentina è tato arcivescovo di Buenos Aires dal 1998 e si è sempre rivelato essere una figura di spicco.

Ancora prima di diventare Papa, si è distinto per l’umiltà e per essere molto amato dalla sua diocesi. Scopriamo di più sulla sua storia.

Papa Francesco: qual è la storia di Jorge Mario Bergoglio

Classe 1936, Bergoglio nasce il 17 dicembre. E’ figlio di emigrati piemontesi: sua madre si occupava dei figli, mentre il padre era impiegato nelle ferrovie. Trascorre l’infanzia come qualsiasi ragazzo della sua età. La sua vita prende una piega totalmente diversa dalla norma dopo il diploma da tecnico chimico.

Infatti, entra nel seminario diocesano e nel 1958 passa al noviziato della Compagnia di Gesù. Bergoglio continua a studiare e arriva a laurearsi in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Per un breve periodo, tra il 1964 e 1965 diventa anche professore di letteratura e psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fé.

Bergoglio non smette un attimo di studiare intraprendendo un percorso incentrato sulla teologia. Anche in questo ambito ottiene una laurea sempre al collegio San Giuseppe. Continua anche il suo percorso nel mondo ecclesiastico e nel 1973 emette la professione perpetua nei gesuiti. In quegli anni la sua vita prosegue tra studi e nomine all’interno della Chiesa.

Sarà poi il cardinale Quarracino a chiamarlo a Buenos Aires come stretto collaboratore. Alla morte dell’uomo nel 1998, gli succederà come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel Paese, gran cancelliere dell’Università Cattolica. Nel suo Paese diventa sempre più importante lanciando opere missionarie e campagne di solidarietà. Continuerà il suo lavoro fino alla sua elezione a Pontefice il 13 marzo 2013.