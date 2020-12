Oroscopo del giorno, mercoledì 9 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 9 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa avranno in serbo per noi oggi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 9 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 7 al 13 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Mercoledì 9 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi decisamente agitati e dubbiosi. Molto probabilmente c’è qualche questione che vi preoccupa e che necessita di una risoluzione immediata. Dunque rimboccatevi le maniche e procedere a tutta forza.

Toro. Le prossime ore non saranno per voi particolarmente idilliache. Qualcosa del vostro passato tornerà a tormentarvi, e voi potreste ritrovarvi con dubbi e rimorsi tra le mani. Cercate di fare pace con le questioni che vi siete lasciati alle spalle e andate avanti.

Gemelli. La giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisamente piatta per voi. Non tutti i mali vengono però per nuocere, e sarebbe bene che ne approfittiate per organizzare i vostri progetti futuri e per fissare nuovi obbiettivi.

Cancro. Qualche vecchia conoscenza tornerà e molto probabilmente vi darà un po’ di noia. Non c’è modo di cancellare il passato, ma è possibile imparare ad accettarlo e a conviverci. Non vi preoccupate, lo capirete presto e ne uscirete fortificati.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. La giornata di oggi è splendida per l’amore e l’eros, dunque buttatevi a capofitto. I tempi non sono maturi per gli affari e per le spese, cercate quindi di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda il vostro portafogli.

Vergine. Le prossime ore saranno per voi decisamente positive e brillanti. È il momento di mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Piacevoli soddisfazioni e nuovi incontri illumineranno il vostro percorso, dunque procedete più carichi che mai!

Bilancia. Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo e lasciarvi alle spalle tutto lo stress e il nervosismo dell’ultimo periodo. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi, che si rivelerà decisamente fortunata.

Scorpione. Prestate molta attenzione durante la giornata di oggi. Importanti cambiamenti sono in arrivo, perciò non lasciate niente al caso. Un nuovo incontro stravolgerà tutte le vostre abitudini e il vostro modo di vedere le cose.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. Le prossime ore potrebbero apparire ai vostri occhi un po’ spente. La vostra settimana è stata un po’ una montagna russi di emozioni, ed è il momento giusto per fermasi e ragionare. Approfittatene per riordinare un po’ i pensieri!

Capricorno. È necessario che durante la giornata di oggi vi teniate lontani dai disguidi e dalle liti, soprattutto in ambito lavorativo. Molto probabilmente avete bisogno di staccare un po’ la spina, ma non è ancora il momento di riposare. Forza e coraggio!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata sarà per voi finalmente positiva. Tutti gli astri vi sorrideranno e la Dea bendata sarà completamente dalla vostra parte. Approfittatene per buttarvi a capofitto sulle situazioni che vi hanno sempre un po’ intimorito.

Pesci. La giornata di oggi è ottima per rafforzare il vostro rapporto con gli amici e le persone care. Attenzione alle bugie, non vi porteranno da nessuna parte. I tempi sono maturi per le confessioni, dunque buttatevi senza alcun ripensamento.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.