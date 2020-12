Morta l’attrice Natalie Desselle Reid: era malata da molto tempo

Natalie Desselle Reid è stata un’attrice eclettica che ha recitato in diversi film. Sfortunatamente non è riuscita a sconfiggere la malattia.

La donna aveva recitato in molti film come Eve e Vita da Principesse in cui ha lavorato al fianco della famosissima Halle Berry.

Nonostante stesse combattendo una battaglia segreta contro la malattia, la sua morte è stata comunque un fulmine a ciel sereno. La Reid è infatti scomparsa a soli 53 anni.

Natalie Desselle Reid: la sua morte lascia un vuoto enorme nel cinema

Il triste annuncio è stato dato via social tramite il suo account di Instagram. “Con estrema tristezza nel cuore annunciamo la perdita della nostra bellissima Natalie avvenuta in mattinata. Lei era una luce brillante in questo mondo. Una regina. Una madre e moglie straordinaria”. E’ con queste parole che coloro che le erano più vicini l’hanno voluta ricordare.

Anche la sua manager Dolores Robinson le ha voluto dedicare alcune parole su Twitter: “Natalie Desselle, l’attrice dal meraviglioso talento, è scomparsa questa mattina”.

Molti altri attori ed esponenti del cinema si stringono attorno alla famiglia in questo momento buio. Con i suoi film riusciva sempre a strappare una risata, infatti molti fan l’hanno amata ancora di più dopo la sua interpretazione di Cenerentola. Sul web i messaggi di cordoglio continuano ad arrivare a centinaia: sembra proprio che il mondo dello spettacolo abbia perso una delle sue stelle più brillanti.

In base alle indiscrezioni non sarebbe ancora certa la causa della morte, ma la famiglia ha dichiarato che la donna era da tempo impegnata in una dura battaglia. Per anni ha cercato di sconfiggere il cancro al colon, ma questa volta si è dovuta arrendere. Nonostante la sua scomparsa prematura, verrà sempre considerata una leggenda.