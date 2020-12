Maradona a Ballando con le stelle: la ballerina Angela racconta tutto

L’ex partner di Diego Armando Maradona a Ballando con le stelle ha raccontato l’esperienza avuta nel talent di Rai1 con il campione del mondo.

Dopo alcune settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona sono ancora molti coloro che soffrono per la perdita del Campione. Tra loro c’è anche Angela Panico, la ballerina napoletana di “Ballando con le stelle” che ebbe la fortuna di ballare nella seconda edizione del programma con il suo idolo.

Sono moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che sono afflitti dalla perdita del calciatore e tra loro c’è anche Angela Panico. La ballerina ha raccontato in un’intervista della sua amicizia con Maradona e del rapporto che li ha uniti con il passare degli anni. L’ultima volta che i due si erano sentiti è stato tre anni fa, quando il calciatore era tornato a Napoli e aveva chiesto di vederla. La ballerina ha rivelato che il suo unico rimorso è stato di non essere riuscita a dargli la notizia della sua terza gravidanza. Ma, come ha rivelato l’artista, il bambino “porterà il suo nome“.

Maradona e l’esperienza a Ballando con le stelle con Angela Panico

La ballerina ha ricordato la sua esperienza a “Ballando con le stelle” nel 2005, quando è stata scelta come una delle professioniste del programma di Milly Carlucci e, quando ha saputo chi sarebbe stato il suo allievo, ha quasi avuto un mancamento: “Ero stata appena scelta come maestra nel cast del programma quando Milly mi ha annunciato: ‘Ballerai con Maradona’. Io sono napoletana, da bambina andavo allo stadio a vederlo giocare e mi sono sentita quasi mancara: non solo esordivo in tv in una trasmissione così prestigiosa ma avevo anche il compito di insegnare danza al mio idolo“.

Secondo il racconto di Angela Panico, Maradona è sempre stato molto umile nel seguire le coreografie che gli venivano assegnate e, molto spesso, le chiedeva persino consiglio su cosa indossare. “Diego, che ha sempre dato il suo cuore non solo al calcio, va ricordato soprattutto per le cose belle“, ha raccontato la ballerina. Il Campione con lei si era aperto durante l’esperienza a “Ballando” e le aveva raccontato di essersi disintossicato, seppur con difficoltà. “Era un uomo consapevole dei propri sbagli, delle proprie fragilità“, ha concluso la ballerina.