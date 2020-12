Il dramma di Napoli, morta Luisa Monti: la giovane mamma ha perso la sua battaglia contro il cancro, dolore in città.

Un dramma ha colpito oggi la città di Napoli: si è spenta una giovanissima mamma separata, Luisa Monti. La donna lascia un bambino molto piccolo. Grande il dolore per la morte della donna, che è deceduta al termine di un calvario. La lotta contro la malattia contro cui si batteva da tempo purtroppo oggi ha avuto un drammatico epilogo.

Decine e decine sono i messaggi di cordoglio arrivati per la giovane mamma scomparsa. “Sarai l’angelo più bello. Hai combattuto come solo una Guerriera sa fare”, sono le parole di una sua amica sconvolta dal decesso della giovane donna. Non si contano davvero in queste ore i messaggi giunti sui social network per ricordare la donna.

Il dramma di Luisa Monti: una città in lacrime

“Un altra mamma troppo giovane volata in cielo” – ricorda Anna, un’amica della donna scomparsa – “Troppo presto per lasciare il figlio”. A piangere la morte di Luisa Monti sono conoscenti: sia amiche e amici di infanzia, che di lei avevano perso un po’ le tracce, che chi con lei condivideva una certa quotidianità. C’è chi ricorda di lei molti momenti vissuti insieme della quotidianità.

“Il tuo splendido sorriso impresso nella mia mente, nei miei ricordi, le nostre chiacchierate fuggitive per strada, al telefono, perché certe amiche te le porti dietro tutta la vita”, sono le parole di un’altra amica che piange la scomparsa di Luisa Monti. Un dolore immenso per quanti la conoscenano. Viene ancora ricordato da un’amica: “Sono certa che darai tanta forza alla tua mamma e al tuo adorato figlio”.