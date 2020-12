Lazio Brugge Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Lazio e Brugge è valido per la sesta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo essere tornata alla vittoria, oggi la Lazio contro il Brugge punta al primo obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il pareggio contro il Borussia Dortmund lascia due risultati su tre a favore dei biancocelesti. Infatti, stasera all’Olimpico la squadra belga è obbligata a vincere.

Sono nove i punti raccolti dalla Lazio nel gruppo F della Champions League contro i sette degli ospiti belgi del Brugge. In questo modo, i biancocelesti partono dunque da una situazione di vantaggio, ma devono stare attenti. La squadra del Brugge è sembrata fino a oggi molto ordinata e la sfida di stasera è davvero aperta a qualunque risultato.

Precedenti di Lazio Brugge e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e i belgi del Brugge sarà visibile sui canali Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Al contrario il match non è visibile su alcun canale in chiaro o servizio streaming legale non a pagamento.

I nerazzurri belgi tornano ad affrontare una squadra italiana dopo 5 anni. All’andata è finita in parità 1-1 con le reti di Correa e Vanaken. Invece, i belgi persero per uno a zero contro il Napoli nel novembre 2015 in Europa League, mentre l’ultimo successo è datato addirittura ottobre 2003, quando sconfissero di misura il Milan in Champions League. Sesta partita contro una squadra belga per la Lazio: 2 vittorie e 2 sconfitte il bilancio attuale, oltre a due pareggi.

Lazio e Brugge, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Clement hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni: