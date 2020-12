Kim Basinger compie 67 anni: vi ricordate com’era in Nove settimane e mezzo?

Kim Basinger è stata negli Anni ’80 un sex symbol di portata mondiale. Oggi compie ben 67 anni. Vi ricordate com’era?

I suoi capelli biondi, gli occhi chiari ed il fisico mozzafiato hanno fatto impazzire il mondo intero. Kim Basinger è diventata negli Anni ’80 uno dei sex symbol più acclamati e conosciuti di sempre. Il film cult Nove settimane e mezzo è stato il suo trampolino di lancio. Chi potrebbe mai dimenticarsela mentre, sulle note di You can leave your hat on cantata da Joe Coker, si prepara al celeberrimo striptease? Oggi l’attrice e modella statunitense compie ben 67 anni. È ancora una donna dalla bellezza e dal fascino mozzafiato, capace di incantare tutti.

Ha conquistato tutto il pubblico la splendida Kim, e continua a farlo anche oggi. Nonostante i 67 anni di età, la donna è ancora seducente e bella più che mai. Per lei il tempo sembrerebbe non essere mai passato. Oggi è infatti uno dei volti principali della campagna Miu Miu Icons 2021. Nelle foto scattate per il brand di Prada, la Basinger posa con naturalezza, ed appare sexy esattamente come allora. Il suo fisico è invidiabile, e la biondissima chioma è sempre al centro di ogni scatto.

La Basinger, nata con precisione l’8 Dicembre del 1953, è ancora una tra le dive più affascinanti e seducenti dl mondo intero. La sua filmografia è conosciuta a livello internazionale, ed il suo talento è innegabile. La donna ha faticato molto per dimostrare a tutti che, oltre alla bellezza, possedesse delle anche doti da attrice fuori dal comune, ma è riuscita brillantemente nell’impresa. Attraverso il duro lavoro ha ottenuto tutti i riconoscimenti che merita. Nel 1998 ha infatti potuto stringere tra le mani un Premio Oscar ed un Golden Globe per il film L.A Confidential.

Kim Basinger più bella che mai: è ricorsa alla chirurgia estetica?

In molti si chiedono se l’attuale bellezza di Kim Basinger sia al 100% naturale o meno. La donna, all’età di 67 anni, presenta ancora una pelle mozzafiato ed un fisico che lascia tutti a bocca aperta. Le voci sussurrano dunque al ritocchino, ed al ricorso alla chirurgia estetica. L’attrice ha sempre smentito le indiscrezioni, affermando che il suo aspetto forever young sia il frutto di costanti allenamenti, alimentazione sana, e una attenta skincare. Quale sarà la verità? Chirurgia plastica o meno, la donna ad oggi si è riconfermata come una delle più sexy del mondo, e lo è da ben 40 anni a questa parte.