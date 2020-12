Conosciamo meglio la storia di Jim Morrison, che oggi avrebbe compiuto 77 anni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

James Douglas Morrison, chiamato da tutti comunemente Jim, nasce a Melbourne, in Florida, l’8 dicembre del 1943. Nel corso della sua vita si è fatto apprezzare per le sue qualità da cantautore, poeta e leader carismatico della band The Doors. Inoltre, è stato un punto di riferimento per il movimento giovanile del 68′ partito dall’ateneo di Berkeley e arrivata poi in tutta Europa. Si è autoproclamato da solo il Re Lucertola, Jim ha sempre vissuto senza regole. Inoltre, è stato considerato un grande poeta pubblicando anche due raccolte di versi di discendenza beat. Ancora oggi vengono lette dai propri fans, ma sono anche fonti di critica. Nella sua carriera sono stati, in aggiunta, tanti i brani ormai storici del rock, come “The End”, “Break on Through (To the Other Side)”, “Light My Fire”, “People are strange”.

Jim Morrison nato l’8 dicembre, la morte

All’età di 27 anni, il 3 luglio 1971, Jim Morrison ha perso la vita tragicamente entrando a far parte del Club27, dopo la morte del fondatore Rolling Stones, Brian Jones, e quella dopo pochi mesi di Jimi Hendrix e di Janis Joplin, tutti scomparsi prematuramente da giovanissimi. Oggi, martedì 8 dicembre 2020, avrebbe compiuto 77 anni, ma ai giorni nostri lo stesso ‘poeta maledetto’ è sempre apprezzato venendo letto e commentato per i capolavori che ha donato alle future generazioni.