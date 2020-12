Incendio Rimini, resort in fiamme nella notte: muore una 37enne

News incendio Rimini, è morta una donna di giovane età nel corso di un rogo deflagrato questa notte all’interno di un resort.

C’è una persona morta a seguito di un incendio avvenuto all’interno di un residence in provincia di Rimini. Interessata dal rogo divampato di notte è ‘Il Capidoglio’, situato nella località romagnola di San Giuliano.

La vittima è una donna di 37 anni, rimasta coinvolta nel disastroso evento che si è verificato dopo l’una di notte. Il residence in questione occupa tre piani e diversi altri ospiti della struttura hanno dovuto fare ricorso ad un ricovero in ospedale. Subito sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno anche ricostruito la dinamica di quanto accaduto, dopo essere riusciti a domare le fiamme. L’incendio è sorto con tutta probabilità al secondo piano, finendo con l’interessare molto presto anche quello che stava di sopra.

Incendio Rimini, come è morta la donna

Ora entrambe le aree sono inficiate da un concreto rischio di stabilità, avendo subito dei danni strutturali importanti. Assieme ai pompieri sono giunti sul posto anche gli agenti di polizia ed i carabinieri. Oltre ovviamente ai soccorsi medici che non hanno potuto fare niente per salvare la donna morta nell’incendio.

In merito alla vittima si sa che lavorava come maestra in una scuola elementare proprio a Rimini. Il suo cadavere già senza vita è stato rinvenuto in bagno. Ad ucciderla una massiccia intossicazione a causa del fumo denso. La 37enne avrebbe tentato di ripararsi lì, ma purtroppo non c’erano finestre. Tra i ricoverati ci sono invece un 31enne ed un 36enne.