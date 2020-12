Cosa sapere sulla fiction Il Commissario Montalbano, chi è Andrea Renzi: carriera e curiosità dell’attore della serie tv.

Classe 1963, romano, Andrea Renzi è un attore romano cresciuto sin da giovanissimo all’ombra di Mario Martone, suo primo regista in diverse opere teatrali. In seguito è uno dei fondatori delle compagnie teatrali “Falso Movimento” e “Teatri Uniti”. Ad appena 21 anni, ha vinto il premio “Opera Prima” con il monologo Sangue e Arena. In seguito egli stesso ha iniziato a lavorare come regista teatrale.

A questo, inizia a unire i suoi primi ruoli come attore televisivo e soprattutto cinematografico. Tra i suoi primi film che lo vedono nel cast con ruoli importanti abbiamo L’uomo in più, regia di Paolo Sorrentino e Le fate ignoranti, regia di Ferzan Özpetek, entrambi nel 2001. Successivamente, Andrea Renzi è uno degli attori più noti di molte pellicole.

Chi è Andrea Renzi, protagonista anche di Il Commissario Montalbano

Usando un termine ormai in qualche modo desueto nel cinema, si potrebbe parlare di un attore caratterista. Tra le pellicole in cui ha recitato ci sono Il servo ungherese regia di Giorgio Molteni e Massimo Piesco, Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores, La guerra di Mario, di Antonio Capuano, L’estate del mio primo bacio, regia di Carlo Virzì, e Non prendere impegni stasera, regia di Gianluca Maria Tavarelli, tutte a cavallo tra il 2004 e il 2006. Inoltre è stato anche attore di fiction.

Molti lo ricordano per l’episodio Il gioco degli specchi, regia di Alberto Sironi, della nona stagione della fiction “Il Commissario Montalbano”. Ha anche fatto parte del cast di Caccia segreta, regia di Massimo Spano, in cui è co-protagonista al fianco di Stefano Dionisi. Qualche anno dopo è il vicequestore aggiunto Leonardo Brandi in Distretto di Polizia (in onda nell’autunno 2011). Nello stesso anno recita nel film Mozzarella Stories. Qualche anno dopo, arriva per lui la fiction L’infiltrato – Operazione clinica degli orrori. Diverse sono anche le sue regie teatrali.