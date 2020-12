Il Collegio 5: le live Instagram di Davide Vavalà fanno impazzire il web

Davide Vavalà sta facendo letteralmente impazzire il web con le sue live. Le dirette hanno fatto chiarezza su molti gossip: analizziamole.

Durante queste settimane tutti i collegiali si sono lanciati a fare dirette Instagram sia singolarmente che in coppia. Una dei più seguiti è senza dubbio Davide Vavalà.

Il ragazzo ha moltissimi followers sui social e sono tutti interessati a scoprire ogni sua sfumatura. Fortunatamente, Davide è sempre ben disposto a rispondere alle domande, anche quelle più scomode.

Davide Vavalà: spopola sul web e diventa uno dei collegiali più amati

“Davide ha uno stile pazzesco“, è così che esordisce Andrea Prezioso durante una live di Instagram. Infatti, il nostro caro Vavalà è un vero e proprio amante del mondo della moda e ha detto più volte che vorrebbe lavorare in questo ambito.

Il suo stile è anche molto apprezzato dai suoi fan che non perdono occasione di complimentarsi con lui. I suoi followers però sono molto più interessati alle questioni di cuore del ragazzo. Le domande su una possibile fidanzata sono state sempre smentite, ma ogni volta che il ragazzo fa una live con una ex compagna de Il Collegio 5 i fan impazziscono.

Lo abbiamo potuto vedere durante la diretta con Sofia Cerio: per i primi minuti le domande erano solo rivolte a loro come possibile coppia. Nonostante le smentite da entrambi, i due vanno molto d’accordo.

Il loro rapporto è molto scherzoso e spesso si prendono anche un po’ in giro. Pensiamo al soprannome di Davide: per tutti i suoi amici è “Vava“, mentre per Sofia è “Dado“. “La tua faccia è una faccia da Dado, non da Vava”, ha esordito la Cerio. Chissà se tra i due scatterà qualcosa in futuro. Intanto, le voci parlano di una storia tra la Sofie e Marco Crivellini.