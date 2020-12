Gilles Rocca, la verità su Lucrezia Lando: “Tra noi è successo questo”

L’attore Gilles Rocca svela tante cose che riguardano il rapporto con Lucrezia Lando nato nel corso di ‘Ballando con le Stelle’. “Se stiamo insieme?”.

Reduci dalla vittoria a ‘Ballando con le Stelle‘ edizione 2020, Gilles Rocca e Lucrezia Lando ancora si godono il successo. Che è arrivato un pò a sorpresa, in verità, dal momento che c’erano delle coppie che sembravano mediaticamente più apprezzate. Come ad esempio quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, o quella formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Proprio Gilles Rocca, nel corso di una intervista rilasciata a TvMia, ha fatto sapere come stanno le cose al di fuori della pista da ballo. Infatti in moltissimi hanno ipotizzato una presunta love story sorta nel corso di ‘Ballando con le Stelle’. Esattamente la stessa cosa che sta riguardando la Isoardi e Todaro. Quest’ultima ha parlato della profonda amicizia nata con il bel Raimondo, ma non c’è altro. E lo stesso avviene con Gilles. Il 37enne attore romano dice che sia lui che Lucrezia Lando hanno le loro vite nel privato. In particolare lui è fidanzato già dal 2008 con Miriam Galanti.

Gilles Rocca, che amicizia con Lucrezia Lando: “Ma il mio cuore è di Miriam”

Certo è che l’affiatamento con Lucrezia è davvero bello, al punto da spingerlo ad ammettere che con lei vorrebbe recitare in un musical. Davvero con la sua maestra di ballo il feeling è eccezionale. Ma nessuno potrà prendere il posto di Miriam. “Un musical con la Lando ed un film con la mia fidanzata, è questo ciò che vorrei fare”, afferma lui.

In particolare sarebbe bello e formativo trattare della tematica della violenza sulle donne e di come debellarla. Una vera e propria piaga sociale che con regolarità impressionante porta al verificarsi di grosse tragedie.