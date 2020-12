GF Vip, Eliana Michelazzo attacca Selvaggia Roma: “Mente sul padre”

Eliana Michelazzo ha attaccato la concorrente del GF Vip Selvaggia Roma, sostenendo che stia mentendo riguardo ai rapporti con suo padre.

La puntata andata in onda ieri 7 dicembre del “Grande Fratello Vip” è stata fondamentale per Selvaggia Roma, in quanto la concorrente ha avuto uno spazio dedicato a sé per raccontare al pubblico la propria storia ed aprirsi finalmente con i telespettatori.

Selvaggia Roma è entrata al “Grande Fratello Vip” con la scusa di portare scompiglio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e finora non aveva avuto l’occasione giusta per aprirsi con i coinquilini della Casa. Negli ultimi giorni però ha raccontato a Maria Teresa Ruta aneddoti dolorosi del suo passato e, durante la diretta in onda ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda il momento in cui l’ex di “Temptation Island” racconta di aver sofferto la lontananza del padre. Figlia di madre romana e padre tunisino, ha sempre avuto un rapporto conflittuale con l’uomo e ha raccontato alla concorrente di aver addirittura tentato il suicidio cercare di liberarsi della sofferenza causata dalla mancanza del padre.

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma choc Grande Fratello: “Un uomo mi violenterà”

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma, l’annuncio sconvolgente: “Volevo uccidermi”

Eliana Michelazzo smentisce Selvaggia Roma: “Sta mentendo”

Selvaggia Roma ha raccontato di essere stata molto ferita dal padre, soprattutto quando questi l’ha ripudiata dicendole di non considerarsi più sua figlia. Sembra che l’uomo adesso abbia una nuova compagna e un figlio, che lei considera suo fratellastro. L’influencer è scoppiata a piangere ripercorrendo il suo passato difficile, fatto anche di gesti autolesionisti, ma non tutti hanno avuto simpatia per lei.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo, ex amica della gieffina, ha preso la parola su Instagram per attaccarla. “Le lacrime false non portano a nulla. Anzi le persone vogliono sapere se si toglie la maschera“, ha scritto riferendosi a Selvaggia Roma. Poi, ha continuato dicendo: “Almeno tu un padre ce l’hai! Anzi neanche 2 anni fa sei andata da lui in Tunisia! Lacrime false…mi dispiace ma io non si sto a questa falsità“. Tra Eliana e Selvaggia ci sono stati indubbiamente molti screzi, ma la versione della prima lascia comunque molti quesiti ancora aperti perché, se fosse vera, significherebbe che il racconto della gieffina fa acqua da tutte le parti.