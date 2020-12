Fabrizio Corona, la proposta irresistibile: “Volete 45.000 euro?”

Ultimamente il profilo Instagram di Fabrizio Corona riserva una sorpresa dopo l’altra. Ecco l’ultimo video postato dall’ex Re dei Paparazzi.

Alzi la mano chi, dinanzi a una proposta del genere, non sarebbe tentato di rispondere subito di sì. “Volete vincere 45.000 euro stasera?”, domanda Fabrizio Corona al pubblico virtuale di Instagram. Troppo bello per essere vero? Forse. Tra i fan e followers del Nostro gli scettici non mancano, ma c’è anche chi si dice pronto a tentare la sorte. Cliccare e vedere per credere.

La “tentazione” di Fabrizio Corona

“💰 Ragazzi per vedere la schedina da 45.000€ di vincita di stasera, seguite 👉🏼 @profreggio e la trovate sul suo profilo ✌🏼”: così scrive Fabrizio Corona nel suo ultimo post su Instagram. Il messaggio è accompagnato da un video nel quale l’ex Re dei Paparazzi – berretto in testa, occhiali neri, muscoli in bella vista – spiega più nel dettaglio di cosa si tratta. Una proposta che, come sempre capita col personaggio in questione, non ha mancato di sollevare qualche obiezione e polemica, trattandosi di tanti soldi “facili” (o spacciati come tali) in un momento così difficile per il nostro paese. Tant’è.

“Ragazzi, Prof Reggio mi ha appena mandato una schedina, stasera, per le partite di Champions, per vincere fino a 45.000 euro – esordisce Corona, col tono serioso di circostanza -. Eccola qui, guardate sulla sua pagina, guardate, guardate la schedina e provate a vincere anche voi”. “Anzi – conclude – vincete con prof Reggio”. Un tocco con la mano sul berretto, a indicare un saluto da gentiluomo, et voilà. Prendere o lasciare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

EDS