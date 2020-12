Elisabetta Gregoraci: “Mino Magli ha fatto una cosa orribile”

Alfonso Signorini mette sotto torchio Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020 e le fa tante domande scomode sulla sua vita sentimentale.

È uscita dal GF Vip 2020, Elisabetta Gregoraci, e per scelta sua. Eppure la 40enne calabrese continua a far parlare di sé. Il motivo del suo ritiro è ben noto: la prolungata assenza da casa avrebbe rischiato di avere ripercussioni negativo su suo figlio Nathan Falco di 10 anni, che nel frattempo sta con papà Flavio Briatore a Montecarlo.

Il reality show ha ricevuto una estensione ufficiale già da alcune settimane, con la nuova data di chiusura fissata al 15 febbraio 2021. Troppo per potere stare lontano dai propri affetti. Ma Elisabetta Gregoraci prende comunque parte alla puntata in studio di lunedì 7 dicembre con piacere. E risponde alle domande di Alfonso Signorini, che del GF Vip 2020 è il conduttore. Il direttore di ‘Chi’ le domanda anzitutto se risultino vere le storie di un presunto flirt con Filippo Nardi, che invece entrerà nella casa più spiata d’Italia, insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. La Eli smentisce tutto, affermando che “non è successo niente”. Non altrettanto fa lo stesso Nardi, trincerandosi in una volontà di non volere commentare.

Elisabetta Gregoraci: “Mino Magli ha fatto qualcosa di schifoso”

Ma è su Mino Magli, che ha affermato di avere avuto una relazione importante con la Gregoraci, che verte la curiosità di tutti. Lei ne traccia un quadro fortemente negativo parlando di una persona che frequentava la sua famiglia ed era spesso a casa. “Ma ha fatto una cosa orribile, accordandosi con i fotografi pur di guadagnare qualche soldo”. La donna lascia capire che lui le avrebbe teso una trappola di gossip. E non finisce qui: dopo la fine del matrimonio con Briatore, cominciato il 18 giugno 2008 e finito con la separazione del 23 dicembre 2017, nel suo cuore era entrato Francesco Bettuzzi.

Lei parla di un rapporto profondo ma tormentato, flagellato da litigi eccessivi. Per questo motivo, pur soffrendo molto per tale decisione, la stessa Gregoraci aveva deciso di troncare. Si chiude con un altro nome: Stefano Coletti, 31enne pilota automobilistico che la avrebbe aiutata a trovare casa a Montecarlo. La Gregoraci ammette che spesso con lui pranza insieme ma sostanzialmente fa capire di essere single. E Pierpaolo Pretelli avrà certamente ascoltato con attenzione.