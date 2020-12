Dpcm Natale, polemiche per i divieti di spostamento: cosa può cambiare

Continuano le polemiche legate ai divieti di spostamento contenuti nel Dpcm Natale, in parlamento se ne discute: cosa può cambiare.

Le misure restrittive pensate per il periodo di Natale e contenute nell’apposito Dpcm fanno discutere a quasi una settimana di distanza dall’enunciazione in diretta streaming e televisiva del premier Conte. Il punto che crea maggiori malumori tra i cittadini è quello sugli spostamenti nei giorni di festa. Come ormai tutti saprete, infatti, il 25, il 26 e l’1 gennaio non ci si potrà spostare nemmeno da Comune a Comune.

Si tratta di una misura che penalizza le famiglie che abitano in piccoli comuni. L’Italia è piena di realtà composte da tanti micro comuni da nemmeno 5mila abitanti che compongono la provincia di un grosso centro. Sebbene, dunque, queste persone abitino a pochi chilometri di distanza, sarà per loro vietato potersi incontrare nei giorni di festa, anche solo per una cena tra genitori e figli. Con il coprifuoco alle 22 e il divieto di spostamento nei giorni seguenti, infatti, chi non ha possibilità di ospitare i parenti in casa, dovrà accontentarsi di cenare da solo con chi vive nel proprio nucleo familiare.

Dpcm Natale, cosa può cambiare prima delle feste

Cenare solo con i conviventi è la forte raccomandazione del governo che, nel caso dei piccoli Comuni, diventa un obbligo. Proprio la discriminazione che si è venuta a creare tra grossi e piccoli centri è ciò che ha generato il malumore di tantissimi italiani, i quali sperano che il divieto possa essere cambiato. Portavoce delle istanze di milioni di italiani si è fatto il governatore Piemontese Cirio, con una leggera inviata al Premier in cui si legge:

“Come sai, Presidente, il Piemonte è una regione in cui la presenza di comuni di piccole dimensioni demografiche rappresenta la stragrande maggioranza dei municipi, sono 1.046 infatti i Comuni nei quali la popolazione è al di sotto dei 5.000 abitanti. Comprenderai quindi quanto sia grande il sentimento di scoramento di moltissimi cittadini”.

In Parlamento si parla della possibilità di modificare il divieto dai Comuni alle Province, un’ipotesi, però, che si scontra con la ferrea opposizione del ministro dei Trasporti e di quello della Sanità. Per quanto riguarda il ricongiungimento con il partner che vive in un’altra Regione o in altro Comune, il ricongiungimento è possibile nel primo caso prima del 20 dicembre, nel secondo caso entro il 24 dicembre o dopo Natale e Santo Stefano.

