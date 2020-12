Daniela Ferolla, il padre della conduttrice di Linea Verde ha lottato contro la mafia siciliana al fianco del generale Dalla Chiesa.

Daniela Ferolla è una conduttrice e modella italiana, amatissima dal pubblico della televisione. Oggi ha 36 anni e vanta una carriera davvero invidiabile: ricordiamo solo che nel 2001 ha partecipato e vinto il concorso di bellezza di Miss Italia, e che dal 2014 conduce il programma tv Linea Verde. La donna è figlia di un uomo importante, Fernando Ferolla, ex maresciallo dei Carabinieri che ha lottato contro la mafia con il generale Dalla Chiesa. Purtroppo non abbiamo foto di Fernando, che per motivi lavorativi della figlia è raramente in sua compagnia.

Daniela Ferolla, papà Fernando ha lottato contro la mafia: il merito dell’ex Carabiniere

Fernando Ferolla è stato in servizio 28 anni, e in Sicilia ha lavorato nella squadra del generale Dalla Chiesa, alle dipendenze dirette del colonnello Russo, poi ammazzato dalla mafia. Intervistati subito dopo la vittoria della figlia a Miss Italia, i genitori si sono detti orgogliosi ma anche preoccupati: “Siamo contenti per Daniela, anche se adesso la nostra vita cambia, e soprattutto la sua. E’ molto giovane, ma ha la testa sulle spalle”. Papà Fernando ha continuato: “Me lo dicevano tutti quelli che vedevano Daniela. ‘Perché non la mandi a Miss Italia, è così bella’. Alla fine ci siamo quasi convinti e le abbiamo detto: ‘Prova pure’. Adesso lei ha vinto e noi siamo un poco straniti. Io sono contento perché Daniela ha adesso l’occasione di mostrare i suoi talenti, se ne ha. Credo che non farà una brutta figura, perché anche in questi giorni di tensione è riuscita a rimanere tranquilla”.

La madre, Anna Mautone, intervistata nella stessa occasione ha parlato anche delle sorelle di Daniela: “La più grande è Giusy, 26 anni. Poi c’è Gabriella, che è sposata e ha un bimbo, Domenico. Siamo nonni. La terza è Daniela, la Miss, che per tanti anni è stata la più piccola ma poi è arrivata Miriam, che adesso è in già in quarta elementare”. Dopo il congedo di Fernando dall’arma dei Carabinieri la famiglia ha aperto un agriturismo. “Nostre specialità sono i fusilli con il castrato, i cavatelli, la carne di capra”, spiegano. Nonostante la fama ottenuta dalla figlia, la famiglia Ferolla resta semplice.