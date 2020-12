Daniela Ferolla, chi è Miss Italia 2001: carriera e vita privata

Daniela Ferolla, ecco chi è la vincitrice di Miss Italia 2001: oggi presentatrice tv, tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Daniela Ferolla è una conduttrice e modella italiana, amatissima dal pubblico della televisione. Nata il 7 maggio 1984, Daniela oggi ha 36 anni e vanta una carriera invidiabile. Nel 2001 ha partecipato e vinto il concorso di bellezza di Miss Italia: la sua vittoria le ha spalancato le porte del successo, e dopo essersi iscritta all’albo dei giornalisti ed aver partecipato come inviata a svariati programmi televisivi, dal 2014 Daniela conduce il programma tv Linea Verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Ferolla (@daniela_ferolla)

Daniela Ferolla: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Daniela Ferolla è impegnata con il manager Vincenzo Novali, 25 anni più grande della modella. I due si sono messi insieme nel 2004, ma hanno dichiarato più volte di non volersi sposare: “Abbiamo trovato il nostro equilibrio, perché siamo una coppia molto dinamica. Non conosciamo la routine e questa è la chiave del nostro successo di coppia”, ha raccontato la conduttrice durante un’intervista rilasciata a Oggi. Entrambi hanno residenza a Milano, ma per via dei lavori movimentati spesso si incontrano in città diverse. I tanti anni di differenza che li separano non sono mai stati un problema: “Io, col mio lavoro, avevo bisogno di una persona solida vicino e lui di una ragazza giovane ed entusiasta: praticamente ci siamo trovati!”, ha detto Daniela.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Roberta Capua, chi è l’ex Miss Italia: carriera e curiosità

Sappiamo molto poco sulle relazioni avute prima di conoscere Vincenzo, ma in un’intervista passata Daniela ha rivelato di aver avuto fidanzati particolarmente possessivi. “Non è piacevole”, ha detto in quell’occasione, “ma un pizzico di gelosia ci vuole, per tenere vivo il rapporto”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Daniela e Vincenzo non hanno figli insieme, ma lei sembra andare molto d’accordo con il figlio che il compagno ha avuto da una precedente relazione.