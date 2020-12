Barcellona Juventus Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Barcellona e Juventus è valido per la sesta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Cala il sipario per la Juventus in questo primo turno della Champions League: i bianconeri campioni d’Italia, nonostante un inizio di stagione non esaltante, finora hanno collezionato una sola sconfitta. Si tratta della partita persa all’andata proprio contro i catalani all’Allianz Stadium.

Poche sono le aspettative di questa partita: infatti, entrambe le squadre sono già qualificate da tempo. I catalani peraltro sono l’unica squadra che in questa prima fase della Champions League ha sinora ottenuto cinque vittorie su cinque partite disputate. Fatta questa premessa, la sfida tra Barcellona e Juventus ha sempre un certo fascino.

Precedenti di Barcellona – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Camp Nou di Barcellona tra i padroni di casa catalani e i campioni d’Italia della Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita è anche visibile in chiaro su Canale 5 e Mediaset Play, servizio streaming associato.

Si tratta della sfida numero 15 tra Juventus e Barcellona in gare ufficiali, con la squadra italiana che non ha trovato il gol negli ultimi quattro precedenti coi catalani. Nei confronti diretti nella Coppa dalle grandi orecchie, sono sinora 12 i precedenti. Catalani avanti con cinque vittorie, quattro pareggi, tre sconfitte, 15 gol segnati e 10 subiti.

Barcellona e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Koeman e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni probabili:

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Junior Firpo; Pjanic, Alena; Messi, Pedri, Coutinho; Braithwaite.

JUVE (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.