Barbara D’Urso confessa un desiderio “piccante”: “Ho voglia di…”

Una volta tanto Barbara D’Urso mette da parte cronache nere e rosa, gossip e indiscrezioni dal jet set per concedersi una sana pausa mangereccia. Eccola rilassatissima in tenuta “domestica” mentre, davanti alla sua elegantissima cucina, si prepara a gustarsi una bella fetta di pane e olio. Naturalmente senza rinunciare a postare il tutto sui social (incassando come sempre una valanga di like, condivisioni e commenti). E i suoi fan e followers non possono che leccarsi i baffi…

I peccati di gola di Barbara D’Urso

Per Barbara D’Urso, come per molti di noi, è impossibile resistere a certe tentazioni. “Ho voglia di pane ed olio…😜” scrive, telegrafica ma efficace, la Nostra nel suo ultimo post su Instagram. Dopo tutto, cosa c’è di più semplice e sano di una buona vecchia “bruschetta”, in piena tradizione mediterranea? Pane, olio, un pizzico di sale e il gioco è fatto. Proprio come le merende di una volta, essenziali ma complete.

A patto ovviamente di non esagerare, la linea non risentirà più di tanto del gustosissimo piatto; anzi, le proprietà antiossidanti dell’oro verde sono un vero toccasana per l’organismo (e in tempo di Covid/influenza la cosa non guasta affatto). L’invidiabile fisico della popolare presentatrice, che a 63 anni si mantiene tonica e sexy come una ventenne, è lì a dimostrarlo. Vedere per credere… e buon appetito.

