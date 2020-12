Arisa si scaglia contro X-Factor, e tira in ballo Maria De Filippi

Arisa si è scagliata contro il programma di X-Factor, dove ha svolto il ruolo di giudice e ha parlato del clima di Amici di Maria De Filippi.

Arisa è una new entry tra i professori di canto della scuola di “Amici” di Maria De Filippi e si è lasciata andare ad un primo bilancio sull’esperienza. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato l’artista per chiedere le sue prime impressioni sul talent di successo.

La cantante ha rivelato di essere molto entusiasta del talent show e ritiene che stia andando tutto a meraviglia. Anni fa Arisa stessa provò ad entrare nella scuola di “Amici” per ben due volte, ma non è stata presa. Quest’anno, invece, l’arista prende posto dietro la cattedra da insegnante, nonostante avesse già partecipato al programma in più di un’occasione: sia come ospite, che come giudice. I panni della professoressa stanno un po’ scomodi alla cantante, che non vuole passare per una persona saccente. Il pubblico però sta apprezzando il suo impegno con i giovani allievi, ai quali sta trasmettendo le sue conoscenze senza apparire come una saputella.

Arisa choc, preferisce Amici ad X-Factor

Arisa ha rivelato di voler aiutare i giovani artisti a credere in loro stessi e ad avere maggiore sicurezza nelle loro capacità. Non vuole utilizzare critiche e rimproveri come metodi di insegnamento, preferendo di gran lunga i complimenti. La cantante non è alla sua prima esperienza in un talent, aveva già partecipato come giudice ad “X-Factor“.

Da come ha raccontato Arisa, però, l’esperienza di “X-Factor” non può essere paragonabile ad “Amici“, in quanto sono due talent molto diversi tra loro. “Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterlo affrontare“, ha rivelato la cantante, che ha sempre stimato profondamente la De Filippi. Secondo l’artista l’ambiente talent di Canale 5 è molto più confortevole rispetto a quello del programma in onda su Sky. C’è da dire che, però, il primo è una scuola, mentre il secondo non lo è.