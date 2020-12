Anna Tatangelo, la sfida tra gli ex con Gigi D’Alessio finisce in diretta tv

E’ sfida a distanza tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: i due ex compagni sono costretti a contendersi le attenzioni dei telespettatori italiani.

La sfida è lanciata. Sabato 12 dicembre Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sfideranno in tv su due reti diverse. Il cantautore napoletano condurrà su Rai Uno la serata dedicata a Telethon, mentre la collega ed ex compagna sarà impegnata con All Together Now su Canale 5, dove è giurata della nuova edizione. Chi dei due vincerà la gara dell’audience?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo “nemici” sul piccolo schermo

Gigi D’Alessio presenterà la prima serata dedicata alla ricerca insieme a Rocio Munoz Morales e Serena Rossi, oltre a cantare con qualche collega, con l’obiettivo di far divertire e sorridere la gente in uno spirito di speranza e solidarietà. Tra i vari ospiti saranno attori, cantanti, scienziati e famiglie alle prese con la malattia.

Nell’ultima puntata di All Together Now, invece, Anna Tatangelo sarà tra i componenti della giuria insieme a J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga: una breve parentesi televisiva per la nota cantante prima di tornare in sala d’incisione per ultimare il nuovo attesissimo album, che dovrebbe uscire all’inizio del 2021.

Sfida televisiva a parte, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sarebbero rimasti in buoni rapporti, anche perché hanno un figlio da crescere, Andrea, che oggi ha dieci anni. Ma a tutt’oggi sono ignoti i motivi della fine della loro love story: c’è chi parla di incompatibilità caratteriale e chi sostiene che lei si aspettasse da lui una proposta di matrimonio mai arrivata. In attesa di un definitivo chiarimento… che vinca il migliore.

