Alba Parietti “innamorata” di una donna speciale: la foto su Instagram

Oltre ad aver conquistato il cuore di Francesco Oppini, Cristina Tomasini è molto benvoluta anche dalla di lui mamma, Alba Parietti. Ecco la prova sui social.

Recita un vecchio ma sempre attuale adagio che tra suocera e nuora non corre buon sangue. La mamma che si intromette negli affari del figlio e della sua fidanzata o moglie, in modo più o meno invadente, è uno stereotipo che resiste al passare dei secoli. Non è così, tuttavia, nel caso di Alba Parietti e di Cristina Tomasini, stando almeno a quanto dichiara la prima sul suo profilo Instagram.

La dedica di Alba Parietti alla ragazza di suo figlio

In un post corredato da diverse bellissime foto di suo figlio Francesco Oppini assieme alla ragazza Cristina Tomasini, Alba Parietti si profonde in uno spassionato elogio della sua futura nuora: “@cristinatomasini una donna speciale – esordisce l’Alba Nazionale – che non cerca la luce dei riflettori, che comprende e rispetta i sentimenti altrui, che ha saputo aspettare con dolcezza il suo ragazzo”. Scusate che è poco. Ma Alba Parietti aggiunge: “Che bello 😍 guardare la vostra felicità fatta di amore, rispetto, dolcezza e comprensione. @cristinatomasini @francesco_oppini_82”.

Parole che avranno fatto sicuramente a Cristina Tomasini, negli ultimi giorni chiamata in causa per via delle dichiarazioni hot di Tommaso Zorzi, innamoratosi del “suo” Francesco nella Casa del Grande Fratello Vip. Una sorta di invito a tenere duro e non lasciarsi soffiare da niente e nessuno il “cuore di mamma”? Intanto il sodalizio suocera-nuora è assicurato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

EDS