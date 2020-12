4 Ristoranti, anticipazioni nuova stagione: prima puntata oggi 8 dicembre

Alessandro Borghese torna oggi in tv con una nuova stagione di “4 Ristoranti”: con le misure anti-Covid ci saranno importanti novità.

I fans di Alessandro Borghese e del suo celebre programma tv “4 Ristoranti” possono finalmente smettere di accontentarsi delle repliche trasmesse nell’ultimo periodo. Lo chef, infatti, tornerà oggi 8 dicembre 2020 su Sky e Now TV. Durante la prima puntata di oggi Alessandro cercherà il miglior ristorante con delivery a Milano. A fine di ogni pasto stilerà la famosa pagella, che resta confermata all’interno delle dinamiche del programma.

4 Ristoranti, protagonista il food delivery: ecco di cosa si tratta

Si sfideranno quattro locali, in maniera diversa da quanto siamo abituati a vedere nel programma. Il food delivery, infatti, è un servizio cresciuto molto velocemente dopo la messa in atto delle misure anti-Covid. Il significato è semplice e intuitivo: “delivery” tradotto in italiano significa consegna, “food” cibo. Questa nuova opportunità offre grandi possibilità non solo ai ristoratori, che possono ampliare il giro di clienti oltre lo spazio fisico del locale, sia per i consumatori.

Pare che durante questa nuova edizione la sfida abbandonerà temporaneamente l’iconico van targato “4 Ristoranti” e si svolgerà su due ruote: Alessandro Borghese, infatti, salirà in sella a una moto per viaggiare lungo la penisola ed eleggere il miglior ristorante per bikers. Protagoniste delle altre puntate saranno Milano, Bari, la Riviera Romagnola, la Val d’Orcia e la Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma.