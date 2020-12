Volo Pan Am 73 dirottato il 5 settembre 1986, cosa accadde davvero

By

Questa sera in onda su Cielo il film “Volo Pan Am 73” che racconta del terribile dirottamento del Boeing 747-121 diretto a Francoforte. Ma cosa è successo veramente?

Cosa è successo sul volo Pan Am 73

Il 5 settembre 1989, il volo Pan Am 73, un volo della nota compagnia USA Pan Am Air, ormai chiusa dal 1991, apparteneva ad un Boeing 747-121 e aveva a bordo 360 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio, 379 persone in tutto.

‘aereo era appena arrivato all’Aeroporto Internazionale di Chhatrapati Shivaji di Mumbai e sarebbe dovuto partire per gli Stati Uniti e atterrare all’Aeroporto J.F.Kennedy con uno scalo a Francoforte sul Meno. Tuttavia, i passeggeri e l’equipaggio non avrebbe potuto immaginare che quel 5 settembre del 1989 non sarebbero mai arrivati a destinazione.

I 5 terroristi sono stati poi identificati come Zayd Hassan Abd al-Latif Safarini, Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal Saeed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayya. 4 di loro sono saliti a bordo del Boeing 747-121 armati fino ai denti mentre un quinto è rimasto a terra, complice. Il dirottamento ha causato il cambio di rotta del volo Pan Am 73, che è atterrato quindi a Karachi, in Pakistan. Sono morte venti persone, tutti passeggeri ed equipaggio di nazionalità indiana, pakistana, rumena, statunitense e messicana.

Oggi 7 dicembre alle ore 21,15 circa su Cielo andrà in onda il film che racconta di questa tragica storia. “Pan Am 73” racconta dell’eroico intervento di una delle hostess Neerja Bhanot, che riuscì a salvare la vita di molte persone a bordo, perdendo la sua.