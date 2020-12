Vite al limite, Joyce abbandona il programma: finisce malissimo

Joyce Del Viscovo era tra i più problematici pazienti della clinica per dimagrire del dottor Nowzaradan. E ha deciso di lasciare “Vite al limite”.

Joyce Del Viscovo è tra i concorrenti più difficili e a rischio di “Vite al limite“, il programma in onda su Real Time che racconta della complicata decisione da parte di persone affette da grave obesità di cambiare vita, dimagrendo e sottoponendosi alle cure del dottor Nowzaradan, ormai diventato una star del web. Joyce, con un peso di oltre 300 kg, è stata tra le più pesanti in assoluto nella storia del programma.

La storia di Joyce Del Viscovo

Joyce, 44 anni, ha sempre usato il cibo come consolazione, per riempire il vuoto che aveva dentro e lo ha ammesso subito, appena entrata a “Vite al limite“. La sua storia familiare difficile l’ha spinta a rifugiarsi nel cibo spazzatura. La tragedia di Joyce è iniziata dopo il divorzio dei genitori, quando lei aveva appena 8 anni. La madre, una volta lasciato il padre, si è trasferita con il suo nuovo compagno, abbandonando Joyce da sua nonna, che la riempiva di dolci e snack per accontentarla. Al suo ritorno, la madre ha visto lo stato in cui era sua figlia (che pesava oltre 50 kg a soli 9 anni) e l’ha sottoposta a diete restrittive che hanno sortito l’effetto contrario e la piccola Joyce ha iniziato a mangiare di nascosto.

In breve tempo ha raggiunto il peso record di 344 kg, tra più alti mai registrati nel programma. Inoltre, Joyce è stata tra i concorrenti meno propensi a cambiare vita e a confrontarsi con i suoi problemi. Era molto restia a sottostare alle diete restrittive del chirurgo bariatrico dottor Nowzaradan, nonostante sia stata seguita anche da una psicologa.

Sempre più diffidente per la diete del dottor Nowzaradan, alla fine la donna ha deciso di lasciare il programma e interrompere le cure. Ad oggi non è attiva sui social quindi non si sa dove sia e quale sia il suo stato di salute attuale.