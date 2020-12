Uomini e Donne non va in onda il 7 e l’8 dicembre, ecco perché e quali film lo sostituiranno nella programmazione Mediaset.

Il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne non andrà in onda né oggi 7 dicembre, né domani. Lo show fa una pausa in occasione del giorno dell’Immacolata Concezione, e lascia il posto ad alcuni film dedicati al Natale. La programmazione di oggi è cambiata perché tutto lo staff Mediaset ha deciso di fare festa durante il ponte. Al posto di Uomini e Donne oggi andrà in onda il film “Christmas at the Palace”.

Uomini e Donne non va in onda, al suo posto film natalizi: ecco quali

Oggi e domani, dunque, alle 14.45 non andrà in onda nessun corteggiamento tra dame, cavalieri, tronisti e compagnia. Ma non disperate: il programma tornerà in onda regolarmente mercoledì 9, proseguendo i percorsi dei vari protagonisti.

Slitta anche il daytime del Grande Fratello VIP, che non sarà trasmesso come al solito alle ore 16.10 ma alle 16.29, al termine del film natalizio citato sopra. Subito dopo, alle 16.40, il pubblico di Canale 5 assisterà ad una nuova puntata della serie “Il Segreto”. Le soap, infatti, continueranno ad andare in onda indisturbate sia il 7 che l’8 dicembre. “Beautiful” e “Una Vita” manterranno gli orari di sempre, mentre la soap “Puente Viejo” andrà in onda con un ritardo di 20 minuti. Stessa identica programmazione varrà anche per il pomeriggio di domani, 8 dicembre, durante il quale al posto del programma della De Filippi verrà trasmesso il film “Il Destino Sotto l’Albero”