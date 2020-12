Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 7 Dicembre

Una nuova puntata di Una Vita è pronta a tenere tutti i telespettatori incollati alla televisione. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

L’appuntamento di oggi con Una Vita è confermato. Che cosa avrà in serbo per noi una delle più seguite telenovelas in Italia? Si prevedono scintille e colpi di scena durante il prossimo episodio, e tutti i telespettatori sono curiosi di scoprire in quale interessante modo si evolverà la trama. Ecco a voi qualche succosa anticipazione sulla puntata che andrà in onda oggi, lunedì 7 Dicembre 2020.

Leggi anche->Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 7 Dicembre

Uno dei protagonisti dell’episodio di oggi sarà senza dubbio Felipe. L’uomo si è da un po’ lanciato, insieme all’amico Mauro, alla ricerca di Marcia. Una volta scoperto che la donna è stata, molto probabilmente, venduta, l’Alvarez deciderà dunque di indagare nei bassifondi della città, per assicurarsi che la sua amata non sia rimasta coinvolta in un giro di prostituzione. L’uomo non lo farà però in prima persona, ma assoderà una prostituta per farlo al posto suo, in modo da non dare troppo nell’occhio. La donna si presenterà però incauta e senza preavviso a casa dell’avvocato, facendo credere a Liberto, proprio in quel momento in visita da Felipe, che l’amico sia diventato un cliente abituale.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, anticipazioni di lunedì 7 Dicembre: tutti i colpi di scena

Sarà proprio Mauro a trovare una pista da seguire. Nonostante le indagini si siano rivelate più complicate del previsto, i due uomini non hanno accennato nemmeno per un momento a gettare la spugna ed abbandonare Marcia. L’indizio scovato dall’investigatore condurrà i due uomini ad una persona sconosciuta, Cesar Andarde, presunto trafficante di donne. proprio per questo Felipe prenderà la decisione di affidarsi ad una prostituta per indagare nei bassifondi, cercando di avvicinarsi il più possibile allo sconosciuto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una Vita, anticipazioni di oggi: Felipe rischia di mandare tutto all’aria

Una volta sulle tracce di un certo Cesar Andarde, Mauro e Felipe si accorderanno per investigare e procedere con cautela. I due decideranno di fingere tranquillità davanti agli amici e ai conoscenti. Felipe commetterà però un passo falso, affidando le indagini ad una prostituta, che si presenterà a casa sua alla luce del giorno, rischiando di mandare all’aria tutto il piano. Che cosa succederà? Sono tutti curiosi di scoprirlo.